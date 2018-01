: TARANTINO E DI CAPRIO DI NUOVO INSIEME IN UN FILM - ITnewsTO : TARANTINO E DI CAPRIO DI NUOVO INSIEME IN UN FILM - simodelpiero93 : RT @steekdal87: Ecco Margot Robbie + Tom Cruise + Samuel L Jackson + Di Caprio con Tarantino...e nel 2019 si orgasma. - steekdal87 : Ecco Margot Robbie + Tom Cruise + Samuel L Jackson + Di Caprio con Tarantino...e nel 2019 si orgasma. - mezza_parola : #news Di Caprio sarà il protagonista del nuovo film di Tarantino sul sanguinario Charles Manson di Giornale di Sici… - Neo6610 : RT @icinemaniaci: Il ritorno al cinema di Leonardo Di Caprio coinciderà con l'uscita del nuovo film di Tarantino di cui l'attore sarà uno d… -

(Di domenica 14 gennaio 2018) Si riforma la coppia d’oro del cinema hollywoodiano. Dopo Django Unchained, Leonardo Die Quentintorneranno a lavorare. Nelprodotto dalla Sony e che con un budget alto, 95 milioni di dollari, racconterà una storia ambientata a Los Angeles nel 1969, che vide protagonista la furia omicida di Charles Manson, il criminale psicopatico che massacrò Sharon Tate, morto il 19 novembre 2017. L’uscita in sala è prevista per il 9 agosto 2019, giorno del 50° anniversario della strage. Di, che ha vinto il Premio Oscar per Revenant, sarà il protagonista della vicenda, un attore televisivo che cerca di sfondare a Hollywood nel cinemaalla sua controfigura. L’orribile omicidio della giovane (e incinta moglie di Roman Polanski) Sharon Tate, avvenuto per mano della setta di cui faceva parte Charles Manson, fa da sfondo alla storia principale. ...