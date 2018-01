Facebook cambia il News Feed: i post degli amici avranno la priorità (Di sabato 13 gennaio 2018) Facebook cambia il News : i post degli amici avranno la priorità Dopo l’annuncio il titolo Facebook ha perso a Wall Street il 5%: gli investitori temono un possibile indebolimento del meccanismo della pubblicità L'articolo Facebook cambia il News : i post degli amici avranno la priorità sembra essere il primo su NewsGo. Leggi la notizia su newsgo (Di sabato 13 gennaio 2018)il: ilaDopo l’annuncio il titoloha perso a Wall Street il 5%: gli investitori temono un possibile indebolimento del meccanismo della pubblicità L'articoloil: ilasembra essere il primo suGo.

Facebook cambia l’algoritmo - priorità ai post di amici e famiglia : (Immagine: pixabay) Facebook introduce dei cambiamenti per il News Feed dando la priorità ai post, video e foto di amici e familiari, lasciando quindi un passo indietro i contenuti di editori ed aziende. L’obiettivo dichiarato è quello di dare alle persone più opportunità per interagire con coloro a cui tengono, come spiega Mark Zuckerberg. Per le pagine e i contenuti pubblici ciò significa che potrebbe esserci un calo della durata delle ... : (Immagine: pixabay)introduce deimenti per il News Feed dando laai, video e foto die familiari, lasciando quindi un passo indietro i contenuti di editori ed aziende. L’obiettivo dichiarato è quello di dare alle persone più opportunità per interagire con coloro a cui tengono, come spiega Mark Zuckerberg. Per le pagine e i contenuti pubblici ciò significa che potrebbe esserci un calo della durata delle ...

