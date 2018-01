Xbox One | Microsoft sta lavorando su un nuovo sistema ‘Carriera’ per gli obiettivi

Dragon Ball FighterZ : disponibile il download del client per la versione beta in accesso anticipato su PS4 e Xbox One : Dragon Ball FighterZ, il picchiaduro di Arc System Works dedicato alla famosa serie di Dragon Ball, arriverà verso la fine di questo mese, ma prima dell'uscita del gioco è prevista una fase open beta, con disponibili ben 11 lottatori, su PlayStation 4 e Xbox One dal 14 al 16 gennaio, tuttavia chi ha prenotato il gioco potrà accedere alla beta con un giorno di anticipo, cioè domani 13 gennaio.Grazie alla segnalazione di VG247.com, arrivano buone ...

Rad Rodgers è in arrivo per PS4 e Xbox One : Finanziando un gioco come Rad Rodgers, Kickstarter riporta in auge un platform per PC ispirato a classici come Commander Keen, Conker, Ruff'n'Tumble e Jazz Jackrabbit.Lo sviluppatore Slipgate Studios e il publisher THQ Nordic lanceranno il 21 Febbraio Rad Rodgers per PlayStation 4, Xbox One, inclusa Xbox One X. Il prezzo è di 19,99 euro - tutti i possessori della versione PC riceveranno un aggiornamento gratuito (che fa già parte della versione ...

Greenberg : "Xbox One ha venduto più di PS4 in USA durante il mese di dicembre" ma è Switch a sorridere : Il periodo delle festività natalizie si è rivelato molto positivo per tutte le console ma ovviamente i dirigenti delle varie compagnie ci tengono a festeggiare di fronte a risultati particolarmente significativi e importanti. Aaron Greenberg, capo del reparto marketing della divisione Xbox Games, ha condiviso due tweet prontamente riportati da Gaming Bolt. I due tweet rivelano quali sono stati i risultati delle vendite hardware negli USA durante ...

PlayerUnknown's Battlegrounds supera quota 3 milioni di giocatori su Xbox One : Il successo riscosso da PlayerUnknown's Battlegrounds non è certamente una novità, da tempo il titolo di Bluehole macina numeri incredibili, già dall'Accesso Anticipato, e con l'uscita della versione 1.0 su PC e delle edizioni console, sono sempre di più i giocatori impegnati nel gioco e se anche voi state giocando a PlayerUnknown's Battlegrounds, vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra guida.Ora è Aaron Greenberg, sulle pagine di Xbox Wire, ...

E arriva anche Assassin’s Creed Rogue su PS4 e Xbox One : quali vecchi capitoli mancano all’appello? : Nel marasma di tantissimi annunci arrivati nella giornata di ieri, 11 gennaio, tra Nintendo Direct e altri reveal, spicca anche la notizia di Assassin's Creed Rogue Remastered: sarà la riedizione per PS4 e Xbox One del terzo capitolo della "trilogia delle Americhe", basato sull'avventura di Shay, un ex Assassino divenuto templare. Ubisoft sta lentamente riproponendo, su console di nuova generazione praticamente tutti i capitoli più quotati della ...

Windows 10 Mobile e Xbox One non temono Meltdown e Spectre : A distanza di una settimana dell’inizio della bufera Meltdown e Spectre, ecco come Microsoft ha reagito sui suoi dispositivi. Il caso Meltdown e Spectre Dopo avervi accennato il modo in cui Meltdown e Spectre agiscono all’interno delle CPU Intel ed AMD, vi propongo il discorso di Luca Sambucci, da ESET Italia, che spiega le problematiche e le motivazioni della loro esistenza: Queste recenti vulnerabilità sono un’ulteriore ...

Celeste : ecco una data di lancio per PC - PS4 - Xbox One e Switch : Matt Thorson e Noel Barry sono i creatori Celeste, un interessante platform indie in 2D.Come riporta Dualshockers, l'anno scorso gli sviluppatori hanno annunciato che il titolo sarebbe uscito per Nintendo Switch e sulle altre piattaforme, ma solo oggi abbiamo una data: il 25 gennaio.Per quella data il gioco sarà disponibile dunque per PC, PS4 e Nintendo Switch, mentre per Xbox One ci sarà d'attendere il giorno dopo, il 26 gennaio.Read ...

Dark Souls : Remastered in arrivo per PS4 - Xbox One - PC e Switch : Un gioco che definire di culto è un eufemismo, fa il suo ritorno sulle console di nuova generazione. Bandai Namco ha difatti annunciato che Dark Souls: Remastered, arriverà su PS4, Xbox One, PC e Switch. Il gioco includerà i contenuti del DLC Artorias of the Abyss e farà utilizzo di server dedicati per supportare partite multiplayer da 6 […] The post Dark Souls: Remastered in arrivo per PS4, Xbox One, PC e Switch appeared first on ...

Bandai Namco annuncia DARK SOULS REMASTERED per Xbox One - PS4 - PC e Switch : Bandai Namco, è lieta di annunciare, l’arrivo su PS4, Xbox One, PC Steam e Nintendo Switch, del REMASTERED del primo capitolo di DARK SOULS, con uscita fissata per il 24 Maggio 2018 in formato Retail e Digitale. DARK SOULS torna con un REMASTERED Sviluppato da From Software, DARK SOULS REMASTERED vanta la risoluzione 4K con 60 FPS in gioco su PC, PS4 e Xbox One, mentre su Nintendo Switch in modalità TV, la risoluzione ...

Secondo Frozenbyte Microsoft dovrebbe permettere la pubblicazione di titoli in esclusiva per Xbox One X : La strategia di Sony e Microsoft è ormai da tempo sotto agli occhi di tutti, i due colossi hanno messo sul mercato le loro console potenziate, PS4 Pro e Xbox One X, per offrire agli utenti esperienze di gioco tecnicamente avanzate. Poco tempo fa si era già parlato delle due macchine che, sostanzialmente, non presentano differenze per il consumatore, mentre Secondo alcuni ce ne sono, e questo ha portato a definire Xbox One X la "vera console di ...

Microsoft lavora a una rivoluzione per gli Achievement di Xbox : Carriera e loot crate sarebbero in arrivo : Gli Achievement di Xbox (insieme alla controparte Sony) sono ormai un elemento naturale del mondo dei videogiochi e i giocatori che puntano a "millare" i propri titoli preferiti sono indubbiamente parecchi. Il sistema degli Obiettivi è rimasto sotto molti aspetti invariato ma le cose starebbero per cambiare.Come riportato da Windows Central, ci sono delle particolari feature che Microsoft sta testando e che fanno riferimento a un sistema ...