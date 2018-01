Australian Open 2018 | le outsider Il sogno “Aussie” di Ashleigh Barty | ma non solo…

Tennis : Australian Open 2018 - senza Serena è lotta aperta. Chi sarà la nuova regina di Melbourne? : Il suo nuovo look potrebbe essere uno stimolo in più per l'ex numero 1 del mondo, che non vince uno Slam dal 2008 e che lo scorso anno ha perso con Serena la seconda finale degli Australian Open dopo ...

Tennis : Australian Open - Federer-Nadal un anno dopo. La finale che tutti aspettano : Talento, carattere e fortuna (solo a livello fisico, si intende) sono le tre componenti che hanno portato Roger e Rafa ancora una volta sul tetto del mondo, inversamente proporzionali nel ranking (...

Australian Open 2018/ Il power ranking : pronostico - previsioni e scommesse. Federer si ripeterà? : Australian Open 2018: power ranking e previsioni sul torneo dello Slam al Melbourne Park. Roger Federer è campione in carica, lui e Rafa Nadal saranno in grado di giocare un'altra finale?(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 09:15:00 GMT)

Australian Open 2018 - sarà finalmente il momento della Next Gen? Alexander Zverev guida una truppa di giovani ambiziosi : Prosegue il countdown verso gli Australian Open 2018, primo Slam stagionale. Con il sorteggio del tabellone maschile l’attesa si è fatta vibrante, conoscendo il destino ed il potenziale cammino dei protagonisti. Un torneo con tante incertezze ed una sola sicurezza, Roger Federer: dodici mesi fa lo svizzero realizzò un’impresa, tornando a vincere uno Slam al rientro dopo l’infortunio, e quest’anno è il favorito della ...

Australian Open 2018 - Qualificazioni femminili : Sara Errani accede al turno decisivo : Sara Errani supera anche il secondo turno delle Qualificazioni degli Australian Open 2018 ed accede così alla partita decisiva per l’ingresso nel main draw, dove, come era nelle previsioni, sfiderà la thailandese Luksika Kumkhum, numero 11 del tabellone cadetto. L’azzurra, numero 20 del seeding, ha sconfitto nella notte italiana la cinese Wang Yafan con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 41 minuti di gioco. Nella prima partita ...

Australian Open 2018 - gli outsider : possibilità Next Gen tra gli uomini - imprevedibilità tra le donne : I tanti forfait ed acciacchi dei migliori nel tabellone maschile, l’assenza di Serena Williams in quello femminile: sono questi gli ingredienti che rendono più complesso qualsiasi pronostico agli Australian Open, aprendo le porte agli outsider di turno, per un effetto Ostapenko che potrebbe rinnovarsi in quel di Melbourne. Tra gli uomini l’elvetico Roger Federer resta il favorito numero uno, anche per la condizione mostrata in Hopman ...

Tabellone Australian Open 2018/ Nadal-Federer solo in finale - Djokovic e Zverev nel lato di Roger : Sorteggiato il Tabellone maschile agli Australian Open 2018: Nadal e Federer possono incrociarsi solo in finale - e si sapeva - per lo svizzero il cammino è potenzialmente molto complesso(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 17:24:00 GMT)

Tennis - Australian Open 2018 : Grigor Dimitrov a caccia della sua prima volta Slam : La parte finale del 2017 ha segnato la definitiva consacrazione di Grigor Dimitrov. Il bulgaro ha conquistato la vittoria alle ATP Finals, primo grande titolo della carriera, chiudendo la stagione alla posizione numero tre della classifica mondiale. A valutare, dunque, l’anno passato si può dire che finalmente l’eterna promessa è finalmente sbocciata, diventando quel campione assoluto che fin dai suoi esordi aveva fatto intravedere ...

Tennis - Australian Open : ecco tutti i sorteggi di Melbourne : La numero uno al mondo Simona Halep avrà invece tra le possibili avversarie la spagnola Garbine Muguruza , campionessa di Wimbledon 2017. AZZURRI - Quanto agli italiani, al momento sono quattro i ...

Tennis - Australian Open 2018 : il tabellone di Rafael Nadal. Il possibile cammino dello spagnolo verso la finale : Rafael Nadal può sorridere al termine del sorteggio degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di Tennis che scatterà lunedì 15 gennaio a Melbourne. Lo spagnolo, testa di serie numero 1, è infatti capitato nella parte migliore del tabellone e il suo tabellone sembra essere assolutamente agevole, una vera e propria autostrada quantomeno fino alle semifinali. Esordio molto semplice contro il dominicano Estrella Burgos, poi il vincente ...

Tennis - Australian Open 2018 : il tabellone di Roger Federer. Il possibile cammino dello svizzero verso la finale : Roger Federer è stato davvero molto sfortunato con il sorteggio del tabellone degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di Tennis che scatterà lunedì 15 gennaio a Melbourne. Il Maestro è infatti capitato nella parte peggiore ed è atteso da incroci molto difficili sulla strada che conduce verso la finale. Il detentore del titolo dovrà davvero superarsi se vorrà qualificarsi all’atto conclusivo. Esordio agevole contro lo sloveno ...

Australian Open 2018 : il tabellone maschile. Strada in discesa per Nadal. Per Federer non c’è solo Djokovic. Quante insidie per Dimitrov : Al termine del sorteggio del tabellone maschile degli Australian Open sicuramente il più felice di tutti sarà stata Rafa Nadal. Mai come in questa edizione c’erano tanti ostacoli e pericoli, ma il maiorchino li ha praticamente evitati tutti. La sensazione è quella che il numero uno del mondo abbia davvero la Strada spianata addirittura fino alla semifinale, quando sul suo cammino dovrebbe incrociare il bulgaro Grigor Dimitrov, vincitore ...

Tennis - Australian Open 2018 : senza Serena Williams pronostico apertissimo. Melbourne cerca la sua regina : Serena Williams ha deciso di non partecipare agli Australian Open 2018. Una rinuncia arrivata qualche settimana fa e che ha dunque reso il torneo femminile aperto a tantissimi possibili scenari. Manca la vera grande favorita e c’è davvero un folto gruppo di giocatrici che può ambire al successo finale. Simona Halep è la numero uno del mondo, ma si presenta a Melbourne ancora alla ricerca della sua prima vittoria in un torneo dello Slam (la ...

Australian Open - Fognini contro Zeballos e Lorenzi con Dzumhur. Nel femminile Schiavone affronta la Ostapenko - Giorgi contro una qualificata : Senza ombra di dubbio l'esordio più complicato è quello che il sorteggio ha riservato a Thomas Fabbiano, numero 73 Atp, che è stato abbinato al tedesco Alexander Zverev, numero 4 del mondo e del ...