Sul simbolo di Forza Italia per le elezioni politiche del 4 marzo ci sarà scritto

Vittorio Sgarbi - la furbata Sul simbolo di Rinascimento : quanto vale lo scudo crociato : La chiamano la 'quarta gamba' del centrodestra, ma il movimento 'Rinascimento Sgarbi' ha ambizioni ben più alte ora che ha svelato anche i dettagli del suo simbolo. La lista di Vittorio Sgarbi si ...

Liberi - uguali e già divisi - è lite Sul simbolo di Grasso : Lo strano spettacolo di un presidente del Senato che, seduto non molto a suo agio nel salottino tv di Fabio Fazio sulla Rai, espone un simbolo del partito di D'Alema e Bersani e lo illustra, scatena l'ironia sui social. «Amaranto, ha detto amaranto? Gli hanno fatto credere che non è rosso?», sghignazzano in molti su Twitter, mentre il povero Pietro Grasso si inerpica in originali distinguo cromatici («Per ...

Simbolo di Liberi e Uguali Sul sito del Senato - gaffe di Grasso : Nuova polemica sul Simbolo di ' Liberi e Uguali '. Dopo levata di scudi per la presentazione del logo fatta da Pietro Grasso in diretta da Fabio Fazio, poi la storia delle ' foglioline ' e oggi la ...

La gaffe Sul sito del Senato : nel widget di twitter il simbolo del partito di Grasso (ma c'è una spiegazione) : Non c'è pace per il simbolo di Liberi e Uguali, il partito guidato da Pietro Grasso. Dopo le polemiche legate alle " foglioline ", ora tocca al sito del Senato. Sulla pagina web del presidente è ...

La gaffe Sul sito del Senato : nel widget di twitter il simbolo del partito di Grasso (ma c'è una spiegazione) : Non c'è pace per il simbolo di Liberi e Uguali, il partito guidato da Pietro Grasso. Dopo le polemiche legate alle "foglioline", ora tocca al sito del Senato. Sulla pagina web del presidente è apparso infatti un tweet di Grasso che condivide il simbolo del partito, presentato da poche ore in diretta domenica a Che Tempo che Fa. Subito sui social sono scaturite polemiche. A partire dall'ex direttore del Tg1 Augusto Minzolini che ...

Pietro Grasso - il simbolo di Liberi e uguali Sulla homepage del sito del Senato : 'Una roba da Corea del Nord' : Una clamorosa 'gaffe' di Pietro Grasso : sul sito del Senato è comparso il simbolo del movimento da lui guidato, Liberi e uguali . Un pazzesco spot dove uno spot del genere non è assolutamente ...

Donne come foglioline e la somiglianza con il simbolo di Emergency. Piovono critiche Sul simbolo di Liberi e Uguali : ... inoltre c'è 'Liberi', affiancata da tre foglioline che danno l'idea dell'ambiente e la possibilità di individuare le Donne come elemento fondante della formazione politica". Le foglioline a ...

“Ecco il nostro simbolo!” Liberi e uguali esordisce Sul web : Viene lanciato sui social media il simbolo, color amaranto della Sinistra radicale unitaria che fa capo al Presidente del Senato. Liberi e uguali lancia la sua sfida candidando a Premier Pietro Grasso. “Tra qualche giorno sarà online anche un nuovo…Continua a leggere →

Scissione dell'atomo Ap : lite in vista Sul simbolo : Roma - Alternativa Popolare si prepara a consumare un divorzio. Consensuale e senza strepiti: ognuno prenderà la sua strada. Resta giusto da decidere a chi dei due spetta il simbolo del partito. Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, si è già posizionata da tempo a sinistra, a fianco di Matteo Renzi mentre l'ex ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, sarebbe pronto a tornare nella casa del centrodestra pur insistendo sulla ...

Renzi scommette Sull'Europa contro i populismi. Ora le stelle dell'Ue nel simbolo del Pd : Poco più di un mese fa, ospite della Festa del Foglio a Firenze, Matteo Renzi aveva definito una "buona idea" la nostra proposta, lanciata dal direttore Claudio Cerasa , di inserire le 12 stelle dell'...

Vandali contro panchina rossa - simbolo della lotta alla violenza Sulle donne : Vergognoso atto Vandalico a Favria, in piazza Martiri, dove venerdì sera qualcuno ha danneggiato l'omaggio floreale che il Comune aveva piazzato sulla panchina rossa realizzata per la 'Giornata ...