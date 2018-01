: RT @isidemoni: “L’Epifania è una stella ed è anche Erode, una strada e il suo ostacolo, come sempre accade nella ricerca della fede” Papa F… - Biagio960 : RT @isidemoni: “L’Epifania è una stella ed è anche Erode, una strada e il suo ostacolo, come sempre accade nella ricerca della fede” Papa F… - restamg : RT @acistampa: Il Papa battezza in Sistina. Ai genitori: “Trasmettete la fede con il dialetto dell’amore” - acistampa : Il Papa battezza in Sistina. Ai genitori: “Trasmettete la fede con il dialetto dell’amore” - Tornielli : Il Papa battezza 34 neonati nella Cappella Sistina: “Si può trasmettere la fede solo nel dialetto della famiglia?… - acistampa : #PapaFrancesco battezza in #Sistina . ?? Ai genitori: “Trasmettete la fede con il dialetto dell’amore” -

"Tocca a voi genitorire la. Ma lasiprima di tutto in, in famiglia, quello che si usa fra papà e mamma, fra nonno e nonna". CosìFrancesco parlando ai genitori dei 34 neonati che ha battezzato stamane nella Cappella Sistina. Nell'omelia ilha detto:"Poi arriveranno i catechisti a sviluppare questa prima trasmissione,con idee,con le spiegazioni e insegnamenti, ma se manca il,se a casa non si parla fra i genitori quella lingua dell'amore la trasmissione dinon si potrà fare"(Di domenica 7 gennaio 2018)