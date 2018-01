Marco Liorni | ecco che fine ha fatto | lascerà il pomeriggio di Rai 1?

: RT @MFascianelli: Dov'è Marco Liorni?@vitaindiretta - Gabri0344 : RT @MFascianelli: Dov'è Marco Liorni?@vitaindiretta - zazoomblog : #MARCO LIORNI È MALATO- Francesca Fialdini da sola a La Vita in Diretta “Guarisci presto”. Quando torna in tv ... - RAGAZZO_COMUNE : RT @RAGAZZO_COMUNE: Francesca Fialdini senza Marco Liorni è insostenibile! #lavitaindiretta #Zeroelode - carotelevip : RT @RAGAZZO_COMUNE: Francesca Fialdini senza Marco Liorni è insostenibile! #lavitaindiretta #Zeroelode - RAGAZZO_COMUNE : Francesca Fialdini che vuole condividere a tutti costi il flop con Marco Liorni! #lavitaindiretta -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Cheha? Perché non è più presente a La Vita in Diretta? Saranno state sicuramente queste le domande che molti telespettatori fedeli alla trasmissione pomeridiana si saranno fatti. Infatti, nelle ultime due puntate il conduttore romano non è stato presente ed a presentare c'è stata la sola Francesca Fialdini che, diciamocelo, se l'è cavata molto bene anche senza il buon. Ma quando torneràche ormai è un punto fisso de La Vita in Diretta? Andiamo a vedere, perché il presentatore 52 enne non sta più apparendo in televisione. Nonostante la sua assenza, il programma di cronaca sta andando comunque molto bene dal punto di vista degli ascolti e nelle ultime settimane ha più volte superato i due milioni di telespettatori. Perchéè assente da La Vita in Diretta?nelle ultime due puntate è stato assente da La Vita in Diretta ed il ...