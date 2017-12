Milan | Gattuso | ' La svolta? Ancora presto per dirlo | ne ho viste troppe'

Milan - Gattuso : 'Vittoria fondamentale ma i problemi restano' : Sapevo a cosa andavo incontro accettando la panchina rossonera - ha proseguito Rino a Rai Sport -. Con il senso d'appartenenza e con la voglia di vincere possiamo far bene come stasera. Cosa cambia ...

Milan : Gattuso - c'è ancora da soffrire : MilanO, 27 DIC - "Ci sarà ancora da soffrire, sarebbe folle pensare che con questa vittoria abbiamo risulto il problemi. Ma ci fa lavorare con più tranquillità". Rino Gattuso non vuole esaltarsi dopo ...

Milan - Cutrone : 'Un sogno'. Gattuso : 'Spesso c'è mancato il veleno - ma può essere la gara della svolta' : Sono due gli eroi di questo derby di Coppa Italia: Antonio Donnarumma e Cutrone. Entrambi cresciuti nel vivaio del Milan: il portiere, fratello maggiore del più famoso Gigio, è un classe 1990; il ...

Milan-Inter 1-0 dts - zampata di Cutrone nel supplementare : Gattuso in semifinale : Milan-Inter 1-0, cronaca, tabellino e statistiche OCCASIONI SPRECATE - La ripresa si apre con l' Inter più aggressiva ma è la squadra di Gattuso a liberare Bonaventura dal limite ma il dardo finisce ...

Milan - tegola per Gattuso : Donnarumma salta il derby : MilanO - Niente derby per Gigio Donnarumma . Il portiere stamani è stato tolto dall'elenco dei convocati di Gattuso e sta andando a sottoporsi ad una risonanza magnetica. Al suo posto il club ha ...

Milan - vittoria nel derby per uscire dalla crisi : Gattuso vuole una svolta : Il derby della Madonnina è sempre la partita più sentita dai tifosi, ma quello di questa sera di Coppa Italia avrà un’importanza particolare, soprattutto per il Milan: la squadra di Gattuso è infatti in piena crisi, arriva da due sconfitte di fila in campionato e non riesce ad uscire da una crisi che sembrava infinita. Lo stesso tecnico rossonero ha fatto capire benissimo ieri quanto conta la gara di questa sera contro l’Inter: “In questo ...

Milan-Inter - derby di Coppa Italia. Ecco perché Spalletti rischia più di Gattuso : Il suo impatto sul mondo Milan è stato deludente dal punto di vista numerico e della scossa impressa all'ambiente. Rino è certamente il meno colpevole della situazione, in gran parte ereditata, però ...

Milan e Inter al bivio. Gattuso e Spalletti aggrappati alla coppa : Milano - Si vocifera che nella Milano calcistica non ci sia mai stato un Natale peggiore di quello appena volato via. Tra cenoni in compagnia e tavole imbandite, sotto la Madonnina di questi tempi l'animo è perennemente tendente al tracollo. L'umore poi, manco a dirlo, è nero come il carbone. Quello che la Befana porterà agli sconfitti del derby di questa sera. Per chi passerà il turno, invece, dolci e caramelle di consolazione.Non è ...

Milan - Gennaro Gattuso : 'Il derby di Coppa Italia con l'Inter come la finale dei mondiali' : Per Gennaro Gattuso il derby di Coppa Italia potrebbe essere l'ultima partita da allenatore del Milan : le voci su un esordio-flash in caso di sconfitta continuano a ricorrersi. E così, non a caso, il ...

Milan - Gattuso : 'Coi tifosi che contestano la palla pesa 200 kg! Su Donnarumma...' : Gattuso ha parlato a Rai Sport in vista del derby di Coppa Italia contro l'Inter. Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Milan: 'Il primo obiettivo è riuscire a vincere, dare una gioia ai nostri tifosi, trovare ...

Milan - i convocati di Gattuso per il derby di Coppa Italia : Il Milan attraverso il proprio sito ufficiale ha diramato la lista dei convocati in vista del derby di Coppa Italia contro l’Inter di domani. “Nel pomeriggio di Santo Stefano, al termine della rifinitura della squadra a Milanello, Rino Gattuso ha diramato l’elenco dei 23 rossoneri convocati per Milan-Inter, derby valido per i Quarti di finale di TIM Cup e in programma mercoledì 27 alle 20.45 a San Siro. Ecco la lista ...