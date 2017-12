CORPI DA REATO Su Rai Movie il film con Sandra Bullock oggi | 27 dicembre 2017

Film da vedere oggi - 22 novembre : CORPI da reato o Black Hawk Down? : Cosa vedere oggi in tv? Una divertente commedia? Un movimentato action-movie? O un appassionante thriller? Come ogni giorno vi offriamo un paio di consigli sui Film della prima serata, seguiti dalla lista completa di quelli trasmessi dalle altre reti per questa sera, mercoledì 22 novembre . Cominciamo! Film consigliato: “ Corpi da reato ” Il Film che consigliamo per la vostra prima serata è la commedia poliziesca Corpi da reato , in onda ...

CORPI da reato - film stasera in tv su Rai 2 : trama e curiosità : Corpi da reato va in onda stasera in tv, mercoledì 22 novembre 2017, in prima serata su Rai 2. Protagoniste del film sono Sandra Bullock e Melissa McCarthy. Di seguito ecco scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Corpi da reato, stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: The Heat DATA USCITA: 3 ottobre 2013 GENERE: Commedia, Azione ANNO: 2013 REGIA: Paul ...