Austria | Kurz a Ue | ' Costringere ad accettare migranti non aiuta'

Migranti - anche l’Austria contro il sistema delle quote. Kurz : “Costringere ai ricollocamenti non aiuta la Ue - ma la divide” : Non ci sono soltanto i paesi dell’Est Europa a opporsi alle quote, il sistema di ripartizione dei Migranti introdotto nel 2015 dall’Unione europea. Ora a Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia si unisce anche l’Austria del neo cancelliere austriaco Sebastian Kurz che in un’intervista al quotidiano tedesco Bild am Sonntag punta il dito contro il sistema: “Costringere i Paesi ad accogliere i rifugiati non ...

Ue benedice governo Kurz-Fpo in Austria : 4.28 Il presidente della Commissione,Juncker e del Consiglio europeo, Tusk, hanno espresso la loro fiducia nelle credenziali europeiste del nuovo governo in Austria tra il partito popolare della Ovp e l'estrema destra della Fpo,guidato da Sebastian Kurz. "Nel programma del governo (Austriaco) ci sono proposte che ci vanno bene quasi al 100%",ha detto Juncker-accogliendo il nuovo cancelliere Austriaco nella sede della Commissione- Kurz e il suo ...

Austria - Kurz : “Cittadinanza ai sudtirolesi solo in stretta cooperazione con l’Italia” : Sebastian Kurz tira il freno a mano. Il nuovo cancelliere Austriaco ha detto che Vienna offrirà la cittadinanza alla minoranza di lingua tedesca dell’Alto Adige “solo in stretta cooperazione con l’Italia e con il governo a Roma”, ha dichiarato Kurz nel corso di una conferenza stampa congiunta con Heinz-Christian Strache, leader del partito di estrema destra Fpö e nuovo vice cancelliere, al termine del primo incontro del nuovo ...

Austria - ha giurato nuovo governo Kurz : 14.00 Il nuovo governo Austriaco, guidato dal cancelliere federale Sebastian Kurz e che ha come vice presidente l'ultranazionalista Strache, si è insediato nel Palazzo di Hofbur,dopo aver giurato davanti al presidente Van der Bellen. All'esterno, nelle piazze migliaia di persone hanno protestato contro l'ascesa al potere dell'estrema destra. Domani il nuovo cancelliere, Kurz, incontrerà il presidente della Commissione Europea, Juncker. ...

Austria - governo Kurz pensa a cittadinanza per i sudtirolesi. Roma : “Avrebbe effetti gravissimi” : Come era inevitabile, non è stata accolta bene a Roma l’idea del nuovo governo Austriaco di Sebastian Kurz, alleato con l’ultradestra di Heinz-Christian Strache, di concedere il passaporto Austriaco agli italiani di lingua tedesca o ladina. Cioè i sudtirolesi che vivono in Trentino Alto Adige. L’annuncio, arrivato dai partiti di opposizione di lingua tedesca in Alto Adige secondo cui si tratta di “un’occasione storica di valore ...

