Grande Fratello, Shaila e la frase su Helena che ha fatto scattare la censura (Video)

Gatta ancora una volta sotto accusa.Come in ogni post puntata che si rispetti, anche ieri sera Lorenzo Spolverato è andato su tutte le furie dopo la diretta.Dopo la crisi di nervi che l’ha portato durante la pubblicità a lanciare una sedia, il modello milanese nella notte si è lasciato andare a un lungo sfogo per via di quelle che secondo lui sarebbero delle ingiustizie.Fulcro del discorso, ancora una volta, i concorrenti che sono usciti e poi rientrati. Un evento che a Lorenzo non è pronto andato giù, nonostante ormai siamo passati diversi giorni dall’ingresso degli ex gieffini.Dopo la rabbia per le clip ‘di troppo’ dedicate alla sua ormai acerrima nemica, ovveroPrestes, Spolverato si è sfogato conGatta.Secondo la coppia, la modella brasiliana sarebbe ‘raccomandata’.