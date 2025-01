Isaechia.it - Grande Fratello, amato ex Vippone confida: “A 30 anni ho pensato di buttarmi dalla finestra”

UnexdelVip di recente ha raccontato di un difficile momento vissuto durante la sua vita e superato grazie all’aiuto della madre.Ormai lontanotelevisione da qualche anno, Raffaello Tonon ha iniziato una nuova vita e lavora come oste in una cantina in Emilia Romagna.Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, Tonon ha parlato della sua vita attuale, del rapporto con i genitori e della depressione.Per prima cosa, però, Raffaello ha voluto raccontare del suo nuovo lavoro, che lo rende felice:Sto bene, anzi molto bene. Ho fatto una scelta personale di abbandonare Milano e trasferirmi in una piccola città dell’Emilia Romagna, Cattolica. Nella vita, proprio perché ho molti rapporti in questo paese, ho conosciuto degli amici che hanno una cantina. Mi dissero che mancava la figura dell’oste e mi hanno proposto di esserlo.