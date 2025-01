Roma blitz antidroga al Quarticciolo | 18 arresti

Leggi su Ilfaroonline.it

, 22 gennaio 2025 – I Carabinieri del Comando Provinciale di, d’intesa con la Procura della Repubblica di, hanno eseguito una serie di, arrestando 18 persone e sequestrando centinaia di dosi di sostanze stupefacenti tra cocaina, crack, hashish, thc liquido nonché materiale idoneo a tagliare e confezionare le dosi di stupefacente.Nel corso dei controlli, i Carabinieri della Compagnia diCasilina, a ridosso del, hanno fermato un’autovettura con due persone a bordo, che sono state trovate in possesso di diverse dosi di marijuana. Dai primi accertamenti effettuati nell’immediatezza, i Carabinieri hanno intuito che gli stessi erano in contatto telefonico con un uomo che deteneva in casa ulteriori quantità di sostanze stupefacenti. A quel punto, i militari non hanno perso tempo; sono riusciti ad individuare l’abitazione dell’uomo dove hanno rinvenuto oltre 2 kg di hashish, 417 grammi di marijuana, 14 flaconcini di principio attivo THC in forma liquida e 1680 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita.