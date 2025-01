Ilrestodelcarlino.it - I Socialisti riannodano il filo. Addii, rancori: "Facciamo il punto"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

All’indomani del 25esimo anniversario della morte di Bettino Craxi, iriflettono sull’eredità che ha lasciato. "La sinistra tradizionale – osserva Tiziano Busca (coordinatore provinciale Psi) – non è mai riuscita a confrontarsi seriamente con il socialismo riformista, evitando questioni politiche fondamentali. Questo ha contribuito a far perdere terreno alla sinistra, mentre la destra ha continuato a vincere. È necessario tornare a quelle posizioni riformiste per costruire una sinistra moderna". Quanto a Fano, dove ci sono stati evidenti scossoni, "icontinuano a offrire la loro cultura, esperienza e presenza politica, che è ancora forte sia a Fano che nella provincia. Tuttavia, è fondamentale costruire un progetto politico prima di cercare alleanze. La città di Fano è ancora contendibile, ma servono scelte politiche più lungimiranti e un maggiore confronto con le forze territoriali e culturali".