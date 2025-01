Juventusnews24.com - Del Piero a tutto tondo: «Cambiaso al Manchester City? È una buona soluzione per entrambi, vi spiego. La Juve ha fatto un ottimo lavoro con i giovani, sulla Next Gen e sul Mondiale…»

di RedazionentusNews24Del, il momento dei bianconeri e la crescita dei: tutte le dichiarazioniLa leggenda dellaAlex Delha parlato a Football Italia per analizzare il momento dei bianconeri, soffermandosi anche sul progetto dellantusGen.SUI– «Credo che abbianounnel portare tanti. Ce ne sono molti che hanno la capacità di esibirsi bene e scrivere una bella pagina nel ‘libro dellantus’. Non voglio parlare di chi sarà il leader o ‘quel ragazzo’, ma il calcio è uno sport di squadra, e ognuno deve essere forte in ogni ruolo. Serve difesa, centrocampo e attaccanti, quindi se vuoi vincere trofei, devi essere forte in ogni reparto. Quando sei bravo, hai una possibilità di diventare il migliore, ma la costanza ogni domenica è la chiave per raggiungere i trofei; è così che si vincono e si acquisisce fiducia».