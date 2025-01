Biccy.it - Jessica su Helena e il motivo mai rivelato prima del suo ritiro

Dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello, oggiMorlacchi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L’ex gieffina ha ribadito di aver deciso di ritirarsi dal reality perché non sopportava di essere stata messa sullo stesso piano diPrestes, che ha lanciato un bollitore in aria: “Ho una lingua tagliente, ma lei ha fatto un gesto molto violento, ha tirato un oggetto“. Questo non è l’unicoche ha spintoad andarsene, l’ex concorrente ha spiegato che non voleva che nella casa potessero accadere cose più brutte della lite che ha poi portato al lancio del bollitore.Eccola #verissimo #morline #noiconpic.twitter.com/zZbN69njiU— Lucia (Morlacchi il mio ) (@Noi9DaPaura) January 18, 2025Morlacchi: “Conho le porte aperte”.Mi fa effetto rivedere le immagini della lite con, ero molto agitata e arrabbiata, la parte peggiore di me.