Veneto De Carlo | Lega e FdI separati? Elettori vogliono centrodestra unito

“Conferenza stampa di Zaia su terzo mandato? Non l’ho ascoltata, ero in aereo non so cosa abbia detto”. Così Luca De, coordinatore di Fratelli d’Italia ine secondo le indiscrezioni uno dei possibili candidati del partito per la prossima tornata elettorale in regione, rispondendo ai cronisti che all’esterno di Montecitorio gli chiedevano della conferenza stampa di Luca Zaia sul terzo mandato, nella quale l’attuale governatore leghista ha aperto alla possibilità di correre divisi tra le attuali forze di governo.“FdI e? Fratelli d’Italia è un’opzione, lo ha detto Giorgia Meloni e troverei stucchevole il fatto che certe questioni si trattino sui media”, risponde il senatore, che poi aggiunge: “I veneti sono sempre molto chiari.il. Lo hanno fatto capire in tante elezioni e non credo che la regione faccia eccezione”.