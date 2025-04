Serieanews.com - Milan, non solo Chevalier: c’è un altro straniero per il dopo Maignan

Leggi su Serieanews.com

, futuro della porta in bilico: nonper il, spunta anche unnome molto interessante, non: c’è unper il(AnsaFoto) – serieanews.comC’è un momento preciso, in ogni storia d’amore calcistica, in cui ci si guarda negli occhi e ci si chiede: “E adesso?”. Per ile Mike, quel momento sembra essere arrivato. Non ci sono ancora rotture ufficiali, né addii scritti nero su bianco. Ma la sensazione, nell’aria, è un po’ quella di quando si avverte che qualcosa si è incrinato.Il rinnovo del portiere francese è diventato una di quelle telenovele estive che non fanno più nemmeno troppo rumore. Le parti si parlano, certo. Ma ilnon è disposto a fare follie, enon sembra avere tutta questa fretta di legarsi a vita aello.