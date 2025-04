Piazza Affari in crescita | Ftse Mib a +65% Nexi e Prysmian sugli scudi

Piazza Affari si conferma brillante al traguardo di metà seduta con l'indice Ftse Mib in crescita del 6,5% e l'intero paniere in territorio positivo. In rialzo a 120,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, mentre il rendimento annuo italiano cede 5,2 punti al 3,82% e quello tedesco sale di 3,8 punti al 2,62%. sugli scudi Nexi (+11,23%), Prysmian (+10,11%) e Tim (+9,97%), che secondo gli analisti di Exane Bnp riuscirà a fare meglio dell'indice (outperform). Brillanti anche Unicredit (+9,85%), Fineco (+9,58%), Stm (+8,56%), che prevede di tagliare 2.800 posti di lavoro nei prossimi 3 anni. Bene Saipem (+7,8%), Stellantis (+7,49%), Mediolanum (+7,35%), Mps (+6,99%), Buzzi (+6,75%) e Azimut (+6,7%).

