Lettera43.it - Sole 24 Ore, nell’audit interno anche il tentativo di bloccare la buonuscita dell’ex ad

Leggi su Lettera43.it

Auditper verificare il bilancio del 2024 e rinvio della sua approvazione per le conseguenti ulteriori verifiche. Così l’assemblea del24 Ore convocata per il 30 aprile dovrebbe limitarsi a votare il rinnovo del consiglio di amministrazione, dove i giochi sono già fatti: Federico Silvestri, sin qui capo della Pubblicità, sarà il nuovo amministratore delegato. E Maria Carmela Colaiacovo prende il posto del presidente uscente Edoardo Garrone, che rifiutandosi (giustamente) di sottoscrivere il bilancio ha reso pubblica la grana dei mancati accantonamenti sulla causa in corso con la Digit’Ed del fondo Nextalia. Una decisione che era stata presa dall’ex ad Mirja Cartia D’Asero dopo aver sentito il parere dello Studio Lombardi – che pare poi si sia ricreduto –, ma contestata sia dai revisori di EY sia dal Collegio sindacale che ha scritto in proposito una lettera alla Consob.