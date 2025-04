Cultweb.it - Quando iniziò il viaggio del Titanic? Prima la festa, poi la tragedia

Sembra già di vederlo. Una melodica Celin Dion in sottofondo, una raffica di vento, sguardo all’insù ed eccolo: il, prossimo alla partenza! Il transatlantico denominato l’inaffondabile è entrato di diritto nell’immaginario collettivo grazie al gigantesco film diretto da James Cameron, in cui tutti gli spettatori si sono immedesimati nella enormedel naufragio avvenuto il 15 aprile 1912 in pieno Oceano Atlantico settentrionale. 1500 persone annegate, a fronte delle 705 sopravvissute.La fama dell’inabissamento del famoso transatlantico è ben nota. Mail suo? La colossale imbarcazione lasciò il molo di Southampton in direzione New York il 10 aprile del 1912 esattamente alle ore 12:06, accompagnato dai saluti da una folla oceanica. Entrato ufficialmente in servizio sotto la Marina Britannica il 2 aprile, era parte di un trio di transatlantici della classe Olympic costruiti dalla compagnia White Star Line e vantava il record di essere la nave più grande mai costruita fino a quel momento.