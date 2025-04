Ilnapolista.it - Il Napoli è settimo in classifica nella classifica dei secondi tempi (Sky Sport)

Leggi su Ilnapolista.it

A Skyanalizzano il momento del. La Lotta scudetto contro l’Inter non permette cali di tensione. Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno, su Skyfornisce una interessante lettura sui cali delnei.Almanca il piglio da grande squadraLe parole di Modugno a Sky:«Il trend deldeiè un tema. Diventa resilienza a volte e altre ansia e rammarico quando lasci qualche punto per strada. La lotta con l’Inter non permette cali di tensione. L’analisi ci sta ma si fa fatica a pensare che sia a un calo atletico. Magari è una questione di personalità, di carisma, di leadership, di interpretare la partita, di avere il piglio da grande squadra. In questo senso, c’è un dato: Relativamente itempo, ilsarebbein