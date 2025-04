Crowdit digital twin per gestione intelligente folle urbane durante eventi di massa

La gestione delle folle urbane, in occasione di grandi eventi come concerti, raduni e manifestazioni, compie un significativo passo avanti con Crowdit (Crowd response optimisation with digital-twin intervention), il nuovo sistema sviluppato da Aton IT, società specializzata nello sviluppo e nell'applicazione di soluzioni Ict full service. Sviluppato nell'ambito del bando Spoke 9 'digital

