Guerra in Ucraina finiti dopo 5 ore i colloqui tra Russia e Usa a Istanbul

Tgcom24.mediaset.it - Guerra in Ucraina, finiti dopo 5 ore i colloqui tra Russia e Usa a Istanbul Leggi su Tgcom24.mediaset.it Mosca: "Scontro diretto se truppe europee nel Paese". Zelensky: "Almeno 155 cinesi combattono per il Cremlino". Pechino smentisce

Ucraina, Trump: a breve accordo su armi e terre rare, stiamo parlando di confini e della centrale di Zaporizhzhia. Finiti colloqui Usa-Russia a Riad. Ucraina, Starmer incontra Zelensky: "Resteremo con voi fino alla fine" | Meloni sente Trump in vista dell'incontro con il leader ucraino. Trump e Putin vanno all’incasso in Ucraina. Ci sarà una «coalizione di volenterosi» sulla guerra in Ucraina. Guerra Ucraina, non si trovano uomini per il fronte: Mosca e Kiev con lo stesso problema. Il durissimo attacco di Trump a Zelensky: «Da comico mediocre a dittatore mai eletto». Ne parlano su altre fonti

