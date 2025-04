Napoli interessato a Frattesi? Posizione Inter non cambia! Club avvisati

Napoli ha individuato in Davide Frattesi un obiettivo per il calciomercato estivo. Particolarmente stimato da Conte, il Club azzurro ha avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore. L’Inter, come fatto a gennaio, non intende svendere il centrocampista, specialmente ad una diretta rivale. Di seguito la notizia di mercato riportata da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.LA SITUAZIONE – Secondo quanto svelato da Matteo Moretto ha riportato, il Napoli ha individuato in Davide Frattesi uno dei principali rinforzi in vista del mercato estivo. Il centrocampista nerazzurro, autore di recente del gol decisivo all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco, da tempo è un pallino di Antonio Conte. L’allenatore dei partenopei avrebbe richiesto di alla dirigenza di capire la fattibilità dell’operazione. Inter-news.it - Napoli interessato a Frattesi? Posizione Inter non cambia! Club avvisati Leggi su Inter-news.it Ilha individuato in Davideun obiettivo per il calciomercato estivo. Particolarmente stimato da Conte, ilazzurro ha avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore. L’, come fatto a gennaio, non intende svendere il centrocampista, specialmente ad una diretta rivale. Di seguito la notizia di mercato riportata da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.LA SITUAZIONE – Secondo quanto svelato da Matteo Moretto ha riportato, ilha individuato in Davideuno dei principali rinforzi in vista del mercato estivo. Il centrocampista nerazzurro, autore di recente del gol decisivo all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco, da tempo è un pallino di Antonio Conte. L’allenatore dei partenopei avrebbe richiesto di alla dirigenza di capire la fattibilità dell’operazione.

VIDEO – Il Napoli vuole giocare d'anticipo per Frattesi! È in cima ai desideri per l'estate: i dettagli. Calciomercato Napoli: sarà addio tra Frattesi e l'Inter, la posizione degli azzurri. Napoli, c'è il piano per Frattesi: anche la Roma sulle sue tracce. Confermato lo scambio col Napoli: vogliono Frattesi ad ogni costo. Tuttosport – Inter, il Napoli può tornare alla carica per Frattesi: possibile scambio con Raspadori?. De Maggio: "Al Napoli piace moltissimo Frattesi! Milinkovic-Savic? Come riserva di Meret va bene". Ne parlano su altre fonti

Moretto: "Napoli, passi concreti per Frattesi: la richiesta dell'Inter" - Giovanni Manna, Direttore Sportivo del Napoli, è impegnato sul mercato in vista della prossima sessione della campagna acquisti e cessioni. Il dirigente dei partenopei sarebbe fortemente interessato a ... (msn.com)

Relevo: Il Napoli vuole Frattesi. Avviati i contatti con l’Inter, chiesti 40 milioni - Il Napoli è pronto a fare sul serio per Davide Frattesi. A rivelarlo è Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato di Relevo, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano per aggiorna ... (gonfialarete.com)

Matteo Moretto:”Il Napoli su Frattesi, Bonny o Lucca ma c’è anche un altro nome in lista”. - Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato è intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano “Il Napoli ha già fatto dei passi per Frattesi, come aveva fatto con Buongiorno, perché vuole gio ... (100x100napoli.it)