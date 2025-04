Erika Vikman | Troppo sexy per l’EBU Lucio Corsi? Per me è una superstar

Leggi su Funweek.it

Sarà tra i protagonisti dell’Eurovision – dal 13 al 17 maggio a Basilea (Svizzera) – in rappresentazione della Finlandia:– con il brano Ich Komme – non solo è già tra i favoriti della competizione, ma reputa il palco europeo importantissimo, soprattutto per il messaggio di empowerment di cui si fa portavoce. «Sono emozionata – ci dice durante la sua permanenza milanese – sto aspettando il momento in cui andrò a Basilea e mi esibirò. È molto importante perché penso che il mondo stia diventando un po’conservatore. L’espressione delle donne e della sessualità non è facile in questo momento».«Penso – aggiunge – che sia molto salutare che ci sia un’artista come me, che va sul palco e canta un brano sull’orgasmo femminile. È come se mi riappropriassi del mio potere: nessuno mi controlla, nessuno mi chiede di fare quello che vogliono».