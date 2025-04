Giornata super fortunata per il Lazio | grattato un altro biglietto da 500mila euro

Giornata qualunque, un biglietto da 10 euro, e una svolta da 500milaAprilia diventa teatro di un'improvvisa fiammata di fortuna: un cittadino ha vinto 500mila euro con un Gratta e Vinci acquistato al noto "Dreams Caffè Bar" in via Tiberio, di fronte alla caserma dei Carabinieri. Una giocata semplice, come tante, che però ha cambiato per sempre il destino del vincitore."Il Mega Miliardario" colpisce ancoraIl tagliando vincente appartiene alla serie "Il Mega Miliardario", tra i più popolari tra gli appassionati del genere. Bastano 10 euro e una manciata di secondi per svelare la somma record nascosta dietro ai simboli dorati: mezzo milione di euro che ora appartengono a un fortunato cliente.Silenzio sul vincitore, ma grande entusiasmo nel quartiereIl nome del vincitore resta riservato, ma la notizia ha fatto rapidamente il giro della città, accendendo la curiosità e l'invidia benevola di residenti e avventori abituali del bar.

