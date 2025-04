Juventusnews24.com - Hojlund Juventus, bianconeri alla finestra: il Manchester United pensa già al futuro. Dalla concorrenza a quel dettaglio: cosa può succedere in estate

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24: ilgià al. Tutti gli aggiornamenti sull’attaccanteL’ultimo nome accostato al calciomercato Juve per l’attacco dello di. L’attaccante del, come riportato da Fabrizio Romano, potrebbe lasciare il club e incaso ci sarebbero club di Serie A pronti ad avviare contatti concreti.PAROLE – «I club di Serie A stanno monitorando la situazione di Rasmus Højlund in vista del calciomercato estivo. Se ildecidesse di cedere Højlund per ingaggiare un nuovo attaccante in, i club italiani sarebbero pronti ad avviare contatti concreti».Leggi sunews24.com