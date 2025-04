Concorso secondaria PNRR1 graduatorie pubblicate dopo il 10 dicembre 2024 per assunzioni docenti nel 2025 26

Concorso DDG n. 2575/2023 per la scuola secondaria: alcuni Uffici Scolastici pubblicano le prime graduatorie costituite dopo il 10 dicembre 2024, utilizzabili per le assunzioni del 2025/26, unitamente a quelle ancora residue dell'anno scolastico 2024/25.L'articolo Concorso secondaria PNRR1, graduatorie pubblicate dopo il 10 dicembre 2024 per assunzioni docenti nel 2025/26 . Leggi su Orizzontescuola.it DDG n. 2575/2023 per la scuola: alcuni Uffici Scolastici pubblicano le primecostituiteil 10, utilizzabili per ledel/26, unitamente a quelle ancora residue dell'anno scolastico/25.L'articoloil 10pernel/26 .

