Rugby la Benetton Treviso perde Albornoz per lo sprint playoff

Brutte notizie in casa, reduce dal doloroso ko di Castres negli ottavi di finale di Champions Cup. A uscire malconcio dalla sfida francese è stato Tomas, con l’apertura argentina che ha subito una lesione muscolare della giunzione miotendinea prossimale del bicipite femorale di destra.Sicura la sua assenza nella doppia trasferta sudafricana contro Lions e Stormers, ma a rischio ci sono anche gli ultimi due impegni della stagione regolare contro i Glasgow Warriors e Munster. Una brutta tegola per Marco Bortolami, cheil suo numero 10 titolare nel momento più importante della stagione.A sostituireci sono due valide alternative, comunque, con Jacob Umaga e Leonardo Marin che si giocheranno il posto da titolare, con il primo favorito. Ma Bortolami per questo finale di stagione potrebbe ritrovare – fin dal Sudafrica – tre pedine fondamentali.