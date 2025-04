Conferma docenti di sostegno su richiesta delle famiglie | FLC CGIL e Gilda Unams impugnano il decreto

CGIL e Gilda Unams comunicano di aver impugnato davanti al Tar Lazio il DM n. 32 del 26 febbraio 2025 che introduce "Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, a norma dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106."

