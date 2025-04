Ilnapolista.it - Saronni: «Con Moser non si parla, esiste solo lui. Un giorno racconterò tutto, soprattutto della Nazionale»

L’operazione ormai è chiara: lo sport vintage tira sempre, sui giornali. Sopratse i campioni del passato li tiriamo – di nuovo – dentro rivalità che avevano un senso un tempo ma adesso rischiano l’effetto macchietta. Il CorriereSera ha aperto da un po’ il filone ciclismo. Oggi è la puntata di Giuseppe, che ovviamenteeterna storia con.“Era guerra e senza esclusione di colpi. Lui più vecchio, già fuoriclasse, io ragazzino venuto dal nulla a rubargli spazio e fama. Lui contadino, io quasi di città, lui idolatrato dai tifosi, io con meno supporter ma fedelissimi. Tutti e due affamati di vittorie, Francesco impulsivo, io più riflessivo ma non meno cattivo nei suoi confronti. Non potevamo non detestarci. Uno l’altro dovrò raccontare davveronostra rivalità, specie quello che succedeva in