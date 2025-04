Iodonna.it - Una carrellata di personaggi che - in tempi recenti - hanno marcato i cambiamenti del nostro immaginario. Non tutti segnano un progresso ma tutti esprimono un contesto storico-sociale e un'idea politico-economica di donna

Non solo specchio deiin corso ma anche potenziali agenti di trasformazione. Cinema e serie tv sono anche questo. «Ma lo sono meno di quanto potrebbero». Lo spiega Mariagrazia Fanchi, Direttrice ALMED che, come responsabile scientifico dell‘Osservatorio Opinion Leader 4 Future – Credem e Università Cattolica per l’informazione consapevole, ha analizzato in questa chiave alcuni prodotti audiovisivi di largo consumo. Mettendo in luce i modelli femminili che, tramite idi donne nei film e nelle fiction, si propongono e si diffondono. “C’è ancora domani”, il trailer del film da regista di Paola Cortellesi X L’analisi riguarda in particolare la posizione di potere,e finanziaria deifemminili.