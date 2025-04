Sport.periodicodaily.com - Lazio vs Roma: le probabili formazioni

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. L’edizione numero 201 del derby della Capitale vale un posto in Champions League per le due squadre divise da due punti.vssi giocherà domenica 13 aprile 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI biancocelesti sono sesti in classifica con 55 punti ma a soli due punti dal Bologna quarto grazie alla importantissima vittoria in casa dell’Atalanta. La squadra di Baroni è, però, reduci da tre pareggi casalinghi consecutivi e questo potrebbe pesare in vista della stracittadina.Dopo l’eliminazione dagli ottavi di Europa League, i giallorossi stanno rivolgendo tutte le loro attenzioni sul campionato alla ricerca di una qualificazione in Champions League che sarebbe clamorosa, se si pensa che all’arrivo di Ranieri la squadra navigava a ridosso della zona retrocessione.