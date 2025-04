Morto accoltellato a 14 anni | sfregiata la tomba del figlio dello chef Minguzzi

tomba di Mattia Ahmet Minguzzi, il ragazzino di 14 anni figlio di Andrea Minguzzi, il cuoco originario di Misano Adriatico (in provincia di Rimini). L’aggressione L’adolescente è Morto il 9 febbraio dopo un ricovero di circa due settimane in terapia intensiva: venne aggredito e accoltellato mentre si trovava in un mercato di strada nel quartiere di Kadikoy, sulla sponda asiatica di Istanbul. La violentissima aggressione è documentata in un video, dove si vede un giovane colpire Mattia con cinque coltellate, mentre un altro adolescente sferra un calcio dopo che la giovane vittima era caduta a terra. Chi è Andrea Minguzzi Minguzzi è nato e cresciuto a Misano Adriatico, località della riviera riminese dove il padre ha lavorato negli anni Novanta. Ilrestodelcarlino.it - Morto accoltellato a 14 anni: sfregiata la tomba del figlio dello chef Minguzzi Leggi su Ilrestodelcarlino.it Rimini, 10 aprile 2025 – Lo sfregio dopo la violenza: è stata vandalizzata nella notte ladi Mattia Ahmet, il ragazzino di 14di Andrea, il cuoco originario di Misano Adriatico (in provincia di Rimini). L’aggressione L’adolescente èil 9 febbraio dopo un ricovero di circa due settimane in terapia intensiva: venne aggredito ementre si trovava in un mercato di strada nel quartiere di Kadikoy, sulla sponda asiatica di Istanbul. La violentissima aggressione è documentata in un video, dove si vede un giovane colpire Mattia con cinque coltellate, mentre un altro adolescente sferra un calcio dopo che la giovane vittima era caduta a terra. Chi è Andreaè nato e cresciuto a Misano Adriatico, località della riviera riminese dove il padre ha lavorato negliNovanta.

