Gesualdo Fism | Con nuove tecnologie addio a viaggi della speranza per i pazienti

pazienti con malattie cronico-degenerative. Perché ci costano molto? Perché sono . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – "Stiamo vivendo una rivoluzione tecnologica. Grazie all'innovazione digitale oggi possiamo cambiare la presa in cura del paziente in particolare affetto da patologie cronico-degenerative e malattie rare. Inoltre, investiamo nel sistema sanitario nazionale 140 miliardi all'anno. Ecco, l'80% di questo budget è dedicato acon malattie cronico-degenerative. Perché ci costano molto? Perché sono .

Gesualdo (Fism): "Con nuove tecnologie addio a viaggi della speranza per i pazienti". Disabili, Inps Toscana: "Firenze scelta per sperimentazione riforma, cambia approccio". Farmaci: Gesualdo (Fism), ‘nuova distribuzione medicinale è norma dirompente’. Cinema, Letta (Pfi): "Futuro, Innovazione e Ia al centro di Premio Film Impresa 2025". Crollo discoteca a Santo Domingo, almeno 218 morti: ci sono anche due italiani. Dazi Usa e dollaro in calo, per analisti il danno è ormai fatto. Ne parlano su altre fonti

Gesualdo (Fism): "Con nuove tecnologie addio a viaggi della speranza per i pazienti" - (Adnkronos) - "Stiamo vivendo una rivoluzione tecnologica. Grazie all'innovazione digitale oggi possiamo cambiare la presa in cura del paziente in particolare affetto da patologie cronico-degenerative ... (msn.com)

Trapianti, Gesualdo (Fism): "Morte uomo con rene da maiale addolora ma guardare avanti" - Ne è convinto Loreto Gesualdo, ordinario di Nefrologia presso l'Università di Bari e presidente della Fism, Federazione delle ... ricerca per poter offrire nuove speranze ai pazienti in lista ... (msn.com)