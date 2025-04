Riminitoday.it - La Pasqua del locale da ballo sono con le sonoritò del dj Luciano, ma anche i party di chiusura stagionale

Leggi su Riminitoday.it

Conto alla rovescia per il Peter Pan di Misano Adriatico per gli ultimi2024/2025 dell’unico club aperto con continuità ogni fine settimana in questa stagione romagnola. Serata clou domenica 20 aprile, ildicon, venerdì 25 aprile "90 Wonderland", sabato 26 aprile "Vida.