Chietitoday.it - A Vasto ripartono le interruzioni di gravidanza

Leggi su Chietitoday.it

Impegno mantenuto all’Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di. Il direttore Gabriele D’Egidio aveva chiesto tempo per poter riprendere il servizio di interruzione di, visto che l’Unità operativa non disponeva di ginecologhe da poter impiegare, sia per l’obiezione di coscienza.