Auto contro moto in piazzale Medaglie d' Oro | ferito un giovane

piazzale Medaglie d’Oro nella tarda mattinata del 10 aprile a Piacenza tra una moto condotta da un diciottenne e un’Auto. Rimasto lievemente ferito il giovane motociclista che è stato soccorso dagli operatori della Croce Rossa. Ilpiacenza.it - Auto contro moto in piazzale Medaglie d'Oro: ferito un giovane Leggi su Ilpiacenza.it Una mancata precedenza all’origine dell'incidente avvenuto ad’Oro nella tarda mattinata del 10 aprile a Piacenza tra unacondotta da un diciottenne e un’. Rimasto lievementeilciclista che è stato soccorso dagli operatori della Croce Rossa.

Auto contro moto in piazzale Medaglie d'Oro: ferito un giovane. Auto contro moto: nel piazzale delle scuole di Tradate la simulazione sulla sicurezza stradale. Incidente a Treviolo, moto si schianta contro auto: gravissima una ragazza di 18 anni. Moto contro auto, due minorenni finiscono in ospedale. Si schianta con la moto contro un camion in manovra per entrare nel piazzale di un'azienda: morto 34enne. Auto contro moto all'incrocio, il centauro viene sbalzato sul cofano: ferito in modo grave. Ne parlano su altre fonti

Incidente a Treviolo, moto si schianta contro auto: gravissima una ragazza di 18 anni - Solo ieri, giovedì 3 aprile, una donna di 39 anni è stata investita da un’auto ... La moto è stata scagliata all'interno del piazzale e ha preso fuoco dopo essere piombata contro un muletto ... (ilgiorno.it)

Si schianta con la moto contro un camion in manovra per entrare nel piazzale di un’azienda: morto 34enne - Stando a una prima ricostruzione, il giovane stava viaggiando in sella alla sua moto quando si è schiantato contro un camion ... una manovra per entrare nel piazzale di uno stabilimento di ... (fanpage.it)

Moto contro auto in zona Selva, giovane ferito - Incidente tra un’auto e una moto nel pomeriggio in località La Selva, a Sora. Il giovane motociclista è rimasto ferito dopo il violento urto contro la vettura che lo ha sbalzato a terra. Sul posto si ... (ciociariaoggi.it)