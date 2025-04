Prada si compra Versace per 125 miliardi

Prada si compra Versace per 1,25 miliardi.L’annuncio arriva oggi dopo aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione del 100% di Versace da Capri Holdings Ltd.Il corrispettivo cash sarà basato su un enterprise value di 1,25 miliardi, ed è soggetto ad aggiustamenti al closing. Lapresse.it - Prada si compra Versace per 1,25 miliardi Leggi su Lapresse.it siper 1,25.L’annuncio arriva oggi dopo aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione del 100% dida Capri Holdings Ltd.Il corrispettivo cash sarà basato su un enterprise value di 1,25, ed è soggetto ad aggiustamenti al closing.

