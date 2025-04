Mistermovie.it - La Cronologia Completa di Saw, Timeline dei Film, in Un Viaggio nel Tortuoso Universo di Jigsaw

Leggi su Mistermovie.it

Ti sei mai perso nella complessadi Saw? Dalle origini nel 2004 con "Saw", fino al recente "Saw X" del 2023, l'creato daè un intricato labirinto di eventi, tradimenti e colpi di scena. Se sei un fan della saga, sai bene quanto sia facile smarrirsi tra flashback, alleanze segrete e finte morti. Cerchiamo di fare chiarezza! Il Lato Oscuro della Polizia: Detective Corrotti e Abusi di PoterePrima di essere coinvolti nei giochi mortali di, alcuni detective del Metropolitan Police Department (MPD) avevano già un passato torbido. Eric Matthews (Donnie Whalberg), ad esempio, era noto per piantare prove per assicurarsi condanne, mentre Mark Hoffman (Costas Mandylor) nascondeva un lato oscuro alimentato dalla sete di vendetta per la morte della sorella. La Clinica Homeward Bound: Il Punto di Incontro di John e AmandaAmanda Young (Shawnee Smith), dipendente da eroina, trova una speranza di redenzione nella clinica Homeward Bound, gestita da Jill Kramer (Betsy Russell), la moglie di John Kramer (Tobin Bell).