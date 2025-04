Napoli caso Vesuvio per i turisti | il grande incubo tra biglietti introvabili caos bus e pochi servizi

Ilmattino.it - Napoli, caso Vesuvio per i turisti: il grande incubo tra biglietti introvabili, caos bus e pochi servizi Leggi su Ilmattino.it Un paesaggio unico al mondo, un ambiente geo-morfologico tra i più martoriati ma anche tra i più affascinanti, una storia millenaria di tragedia e bellezza, un parco naturale che con la.

Napoli, caso Vesuvio per i turisti: il grande incubo tra biglietti introvabili, caos bus e pochi servizi. Ercolano, caos Vesuvio: predatori di biglietti lasciano fuori i turisti. Alla BMT nasce “Napoli Luxury Destination’: le grandi aziende alberghiere investono all’ombra del Vesuvio. Napoli si riversa a Roccaraso: 10mila turisti e traffico in tilt. Tragedia sul Vesuvio, turista inglese muore durante la scalata a pochi passi dal cratere. Napoli, i record del Vesuvio: «Ora stop al turismo mordi e fuggi». Ne parlano su altre fonti

Napoli, caso Vesuvio per i turisti: il grande incubo tra biglietti introvabili, caos bus e pochi servizi - Un paesaggio unico al mondo, un ambiente geo-morfologico tra i più martoriati ma anche tra i più affascinanti, una storia millenaria di tragedia e bellezza, un parco naturale che con ... (ilmattino.it)

Ercolano, caos Vesuvio: predatori di biglietti lasciano fuori i turisti - Dopo qualche anno di quiete, sul Vesuvio torna il caos. Tour operator e agenzie di viaggio campane sul piede di guerra, per alcune anomalie sull’approvvigionamento dei ticket ... (ilmattino.it)

“Ercolano, in caso di eruzione Vesuvio abitanti evacuati in Campania”: c’è la proposta - La proposta al Governo: “Stipulato un protocollo per l’evacuazione in Campania”. L’attuale piano prevede, invece, il gemellaggio di Ercolano con l’Emilia Romagna. (fanpage.it)