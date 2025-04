Jacques e Gabriella di Monaco in Bretagna sulle tracce dei loro antenati

Jacques e Gabriella di Monaco, i gemelli figli del principe Alberto e della principessa Charlene, non si vedevano in pubblico. Un'assenza interrotta lo scorso 9 aprile, quando i due sono stati immortalati all'estero. In Bretagna, per la precisione. È nel nord della Francia, infatti, che i due bambini sono stati fotografati questa settimana. Insieme a loro, mamma e papà. Il motivo non è un mistero: il principe Alberto sta svolgendo, in questi giorni, un viaggio ufficiale in Bretagna e Normandia e, per l'occasione, ha portato con sé tutta la famiglia.La scelta di non partire da solo non è stata casuale. Questo viaggio – il primo all'estero dell'anno per i gemelli – è particolarmente simbolico in quanto prevede, nel programma, la visita della famiglia principesca ai suoi avi: i Goyon de Matignon, che regnarono su Monaco dal XVIII secolo fino alla salita al trono del principe Ranieri III.

