Prada acquista Versace per 125 miliardi di euro

Prada annuncia oggi di aver stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione del 100% di Versace da Capri Holdings. Il corrispettivo cash sarà basato su un enterprise value di 1,25 miliardi di euro ed è soggetto ad aggiustamenti al closing. «Siamo lieti di accogliere Versace nel gruppo Prada e di avviare un nuovo capitolo per un marchio con cui condividiamo un impegno costante verso la creatività, la cura del prodotto e un forte patrimonio culturale. Il nostro obiettivo è di dare continuità all'eredità di Versace». «La nostra organizzazione è pronta e ben posizionata per scrivere una nuova pagina nella storia di Versace, facendo leva sui valori del Gruppo e continuando a operare con fiducia e rigorosa determinazione».Lo ha detto Patrizio Bertelli, presidente e amministratore esecutivo del gruppo Prada, all'annuncio del brand della Medusa. Lanazione.it - Prada acquista Versace per 1,25 miliardi di euro Leggi su Lanazione.it Arezzo, 10 aprile 2025 –annuncia oggi di aver stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione del 100% dida Capri Holdings. Il corrispettivo cash sarà basato su un enterprise value di 1,25died è soggetto ad aggiustamenti al closing. «Siamo lieti di accoglierenel gruppoe di avviare un nuovo capitolo per un marchio con cui condividiamo un impegno costante verso la creatività, la cura del prodotto e un forte patrimonio culturale. Il nostro obiettivo è di dare continuità all'eredità di». «La nostra organizzazione è pronta e ben posizionata per scrivere una nuova pagina nella storia di, facendo leva sui valori del Gruppo e continuando a operare con fiducia e rigorosa determinazione».Lo ha detto Patrizio Bertelli, presidente e amministratore esecutivo del gruppo, all'annuncio del brand della Medusa.

