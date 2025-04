Gqitalia.it - Come potrebbe essere il nuovo Versace con il Gruppo Prada

Possiamo finalmente dire che ci siamo. Dopo settimane di conferme, smentite e ipotesi, ilha annunciato l'acquisizione dida Capri Holdings, che nel 2018 aveva rilevato il brand dalla famigliae da Blackstone. Mentre gli esperti di finanza dibattevano sulla fattibilità dell’affare e sull’impatto dei dazi di Trump sulla sua riuscita finale, il sottoscritto non ha potuto fare a meno di perdersi tra qualche pensiero, cercando di immaginarequesta nuova era disotto il. Ovviamente, nessuno qui ha la sfera di cristallo, motivo per cui qualsiasi cosa leggerete nelle prossime righe sarà unicamente frutto di supposizioni e voli pindarici, esattamente gli ingredienti di cui si nutre la moda in questo periodo.anticipato, la cessione diarriva al termine di un periodo piuttosto lungo, iniziato poco più di un mese fa con le prime voci di un interessamento da parte die proseguito con l’arrivo di Dario Vitale e l’uscita di scena di Donatella, da inizio mese ufficialmente Chief Brand Ambassador del marchio.