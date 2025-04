Ilfattoquotidiano.it - Un codice per la “gestione di locali di prostituzione” (che è illegale): la sorpresa nella nuova tabella Ateco

Unper identificare le aziende dedite alla “organizzazione e” della. Cioè, apparentemente, a un’attività che in Italia è, punita da due a sei anni di carcere. Come raccontato dal quotidiano online Open, laspuntaclassificazione delle attività economiche adottata dall’Istat, entrata in vigore il 1° aprile scorso: tra le attività indicate sotto il96.99.92, “Servizi di incontro ed eventi simili”, figura anche la “fornitura o organizzazione di servizi sessuali, organizzazione di eventi dididi“. A quanto risulta dalla, quindi, da oggi il gestore di una casa di appuntamenti può aprire regolare partita Iva per denunciare i redditi al fisco.Una previsione che sembra però contrastare con l’articolo 3 della legge Merlin, che punisce con la reclusione chiunque “abbia la proprietà o l’esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa”.