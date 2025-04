Un chewing gum anti-virus Addio a Covid influenza e herpes

antivirale dei fagioliL'articolo Un chewing gum anti-virus. Addio a Covid, influenza e herpes proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Un chewing gum anti-virus. Addio a Covid, influenza e herpes Leggi su Ildifforme.it Un'innovazione creata dall'Università della Pennsylvania potrebbe diventare un alleato nella lotta delle malattie virali grazie a una proteinavirale dei fagioliL'articolo Ungumproviene da Il Difforme.

Il chewing gum che blocca i virus: efficace contro Covid, herpes e influenza. La gomma da masticare che blocca i virus: nei test protegge contro influenza e Covid-19. Nasce lo scudo anti-Covid: farmaco più super vaccino per sbarrare la strada al virus. Rimedi anti-Covid: gli scienziati pensano a una gomma da masticare contro il coronavirus. Nuovo virus in Cina? Cos'è l'Hmpv e quali sono i sintomi. Covid, così l’infezione aumenta il rischio ictus e infarto. Ne parlano su altre fonti

Un chewing gum per bloccare i virus: efficace contro Covid, herpes e influenza - La sperimentazione in uno studio condotto da ricercatori Usa e finlandesi. Il segreto in una proteina contenuta nei fagioli ... (msn.com)

Il chewing gum che blocca i virus: efficace contro Covid, herpes e influenza - La sperimentazione in uno studio condotto da ricercatori Usa e finlandesi. Il segreto sta in una proteina contenuta nei fagioli ... (repubblica.it)

Chewing gum, prudenza: possono far inghiottire pericolose microplastiche - Queste particelle microscopiche di plastica sono onnipresenti, persino nel chewing gum (qualunque marca, sia naturali che sintetiche; i ricercatori ne hanno testate cinque) che ne cede, gran quantità, ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)