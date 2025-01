Ilrestodelcarlino.it - Ripa: "Nei giorni festivi una guardia medica per 130mila persone"

"Sarebbe stato interessante che il consiglio comunale aperto avesse tenuto conto dell’atto aziendale dell’Ast, che ne detta la linea programmatica. L’atto non è ancora stato reso pubblico". Giordano, consigliere comunale maceratese, medico in pensione, sottolinea alcune criticità in materia sanitaria. L’ex esponente di Lega e FdI ha evidenziato che "le guardie mediche versano in situazioni gravi, sia a Macerata che nelle Marche in generale. C’è la necessità di una ristrutturazione della continuità assistenziale. C’è una discrepanza notevole tra carico di lavoro, responsabilità e compenso che i medici dellaricevono. Al netto delle tasse, percepiscono 12 euro l’ora. Non è attrattivo per neolaureati e specializzandi. A dicembre un solo medico, nel maceratese, copriva Corridonia e Treia, oltre ai paesi limitrofi.