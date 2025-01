Ilrestodelcarlino.it - Intervista al nuovo vescovo Caiazzo: "Voglio incominciare dai giovani"

Ildella diocesi di Cesena-Sarsina, arciad personam Antonio Giuseppeannunciato dal suo predecessore Douglas Regattieri martedì in Cattedrale, in attesa dell’insediamento ufficiale, comincia a respirare aria di Romagna. Una delegazione guidata daluscente Regattieri si recherà oggi a incontrarlo nell’arcidiocesi di Matera-Irsina, di cui è pastore insieme alla diocesi di Tricarico unite in persona episcopi. Monsignor, lei è arciad personam, titolo che conserverà. Ma come preferirà essere chiamato? "Amichevolmente anche don Pino, come succede nelle mie diocesi, ma va bene". Ha provato sorpresa quando il nunzio apostolico le ha annunciato che il papa aveva pensato a lei per rilevare Regattieri? "Ero a un incontro con i vescovi lucani e sul display ho visto il nome del nunzio.