Escursionista scomparso ritrovato vivo dopo 13 giorni: era nella natura selvaggia

Hadi Nazari, undi 23 anniil 26 dicembre, è statoquasi due settimane di ricerche nel Parco Nazionale di Kosciuszko, in Australia. Il giovane si era allontanato dal gruppo per scattare fotografie e, non vedendolo tornare, i suoi amici avevano allertato le autorità, dando il via a un’operazione che ha coinvolto 300 persone tra polizia, vigili del fuoco e volontari.Nazari è stato rintracciato casualmente da un gruppo di escursionisti, mercoledì 8 gennaio, a circa 10 chilometri dal centro operativo delle ricerche. “Li ha chiamati, si è identificato e ha raccontato di essersi persoboscaglia”, ha riferito il sovrintendente Andrew Spliet. Nonostante i 13di isolamento, il ragazzo era in buone condizioni di salute. Ha raccontato di aver trovato due barrette ai cereali in una capanna abbandonata, che sono state il suo unico nutrimento.